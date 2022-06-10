Ракова: Более 140 столичных компаний предоставят работу 15 тысячам москвичей

В Москве более 140 государственных и коммерческих компаний создали более 15 тысяч новых рабочих мест для того, чтобы предоставить работу горожанам, находящимся под риском увольнения и потерявшим работу. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новые рабочие места будут созданы в центрах «Мои Документы», Главархиве Москвы, «Почте России», «Магните», «Теремке» и других компаниях. Они предложат москвичам следующие вакансии: администратор, соцработник, электромонтер, слесарь-электрик, повар и другие. Чтобы рассмотреть эти и другие вакансии горожанам необходимо обратиться во флагманские центры занятости «Моя работа».

«В апреле Москва запустила спецпрограмму помощи работодателям и горожанам в условиях санкций. Из госбюджета на нее выделено 3,36 миллиарда рублей. В нее входят организация временных работ, поддержка компаний в массовом трудоустройстве и адаптации сотрудников, а также обучение персонала промышленных предприятий и организация общественных работ», - добавила она.

Отмечается, что если работники находятся во временном простое, неполной занятости, то могут выйти на временные работы. При этом за ними сохранятся основные рабочие места и установленные законодательством выплаты, что позволит горожанам сохранить стабильный доход.

«Меры государственной поддержки и объем финансирования при необходимости позволит создать 58 тысяч рабочих мест. Исходя из реальных потребностей, мы сможем продолжить отборы по субсидированию работодателей, которые готовы создавать рабочие места», - отметила Ракова.

По данным источника, для уже вышедших на отрытый рынок труда людей есть возможность устроиться на общественные рабочие места. Такая мера окажет им поддержку в период поиска нового постоянного места работы.

