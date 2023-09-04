Ракова: Более 11 тысяч москвичей посетили открытые экскурсии в ГКБ №15

Первые открытые экскурсии в новые флагманские центры медицинскизх клиник прошли в российской столице. Свыше 11 тысяч посетителей в минувшие субботу и воскресенье посетили такой центр, который уже готов к открытию в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова.

Об эксклюзивной акции рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, экскурсии организованы с целью наглядного знакомства горожан с современной цифровой клиникой. Участники погрузились в процесс спасения жизни с точки зрения медицинского работника.

Всем желающие впервые предоставили возможность зайти в операционную, осмотреть новейшее оборудование, машину скорой помощи и медицинский вертолет. По словам Раковой, организаторы получили положительные отклики от всех экскурсантов. Практика таких ознакомительных мероприятий будет продолжена в дальнейшем по мере завершения возведения новых клиник.

Флагманский центр больницы имени О.М. Филатова – уже третий объект такого рода, готовый к приёму пациентов. В начале этого года заработал ФЦ в ГКБ имени В.В. Вересаева, а в марте — в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Сейчас продолжается строительство еще трех флагманских центров — в ГКБ имени В.М. Буянова, клинической больнице имени С.П. Боткина, а также в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова.



