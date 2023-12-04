Ракова: Более 11 тысяч человек узнали о секретах Боткинской больницы

Благодаря проекту открытых экскурсий свыше 11 тысяч москвичей смогли изнутри познакомиться с работой новых флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом крупнейшей в России Инфекционной клинической больницы №1. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в 2023 году для москвичей начали проводить эксклюзивные экскурсии в новых больницах перед их открытием. По словам Раковой, формат оказался очень востребованным и получил позитивные отклики от жителей столицы. Так, было даже расширено число слотов записи из-за высокого спроса.

Так, во флагманском и урологическом центрах Боткинской больницы посетители могли увидеть, в частности, работу цифровой клиники, уникальных хирургических роботов DaVinci, а также высокотехнологичное оборудование. На мини-выставке медформы посетители могли примерить ее, сделать памятное фото в специальной фотозоне, а также посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.

В свою очередь в Инфекционной клинической больнице №1 москвичам рассказали о специфике лечения инфекционных болезней, а также системе мельцеровских боксов для исключения распространения инфекций. Кроме того, посетители смогли увидеть операционную, отделение интенсивной терапии и родильный блок.

