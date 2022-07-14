Ракова: 30 тысяч молодых мам трудоустроились при поддержке службы занятости

Около 30 тысяч женщин с детьми до семи лет трудоустроились за последние 2,5 года при поддержке московской службы занятости населения. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, для мам в поиске работы разработана широкая линейка сервисов, в том числе карьерные консультации, тренинги и бесплатное дополнительное профессиональное обучение. Ракова подчеркнула, что власти активно поддерживают женщин в вопросах профессиональной реализации, так как нередко матерям непросто вернуться к профессиональной деятельности.

«Специалисты службы занятости помогают сориентироваться в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить конкурентоспособное резюме, выбрать наиболее подходящий вариант трудоустройства, а также организовывают собеседования с работодателем. При этом при подборе вакансий мы ориентируемся не только на уровень образования, квалификацию и опыт работы соискателя, но и на индивидуальные пожелания к графику и формату работы. В том числе соискательницы могут пройти дополнительное профессиональное обучение, чтобы лучше соответствовать требованиям работодателя. По направлению службы занятости женщины с детьми могут освоить новую специальность и повысить квалификацию в ведущих вузах Москвы», — поделилась заммэра.

Более трети мам детей дошкольников выбирают офисную работу, около 24% женщин с детьми трудоустроились в сервисной индустрии, почти 18% — в сфере оптовой и розничной торговли. Кроме того, женщины часто выбирают сферу образования, финансов и страхования.

Для желающих обновить знания после длительного перерыва, повысить квалификацию или освоить новую востребованную специальность предоставляется возможность пройти бесплатные курсы дополнительного профессионального образования в одном из ведущих вузов Москвы. В частности, можно выбрать программы в Высшей школе экономики, Финансовом университете при Правительстве РФ, Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, Учебном центре «Профессионал».

Мамы с детьми получают поддержку в профессиональной реализации в специализированном центре занятости «Моя карьера». Единые программы позволяют гармонично совмещать работу с заботой о детях.

