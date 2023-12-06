Ракова: 10 тысяч врачей амбулаторного звена пройдут персонифицированное обучение

В Москве прошли обучение три тысячи врачей столичных поликлиник, а в городе началась программа оценки и обучения всех врачей амбулаторного звена. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С декабря 2021 года до середины этого года все врачи общей практики городских поликлиник - а это более 3000 человек - прошли обучение по 13 медицинским профилям. Мы завершили это обучение и параллельно с этим определили функциональные обязанности каждого врача поликлиники», - сказала Ракова.

Она отметила, что если раньше не было четкого понимания, за какие диагнозы отвечает терапевт с точки зрения подозрения, назначения и других контролирующих функций, то сегодня все обязанности и стандарты определены, закреплены нормативно, и все врачи столичных клиник «понимают, где они работают одни, а где работают в команде», добавила заммэра.

Новая программы оценки врачей и дальнейшее их обучение по индивидуальным программам начнется в следующем году.

Так, с октября все врачи московских поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи (более десяти тысяч человек) проходят обязательную оценку в Кадровом центре. Ракова заключила, что изменения с непрерывным обучениям «позволят москвичам действительно заметить улучшение работы поликлиник и качество лечения».

