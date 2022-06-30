Ракова: 1 июля стартует вторая волна приема заявок на участие в программах господдержки на рынке труда

Вторая волна приема заявок на участие в программах господдержки для стабильных компаний, нуждающих в кадрах, и предприятий, готовых дообучить сотрудников и сохранить их занятость, стартует в Москве. Прием заявок продлится с 1 до 7 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что в апреле столичные власти утвердили пакет мер для поддержания стабильной ситуации на рынке труда: программу организации постоянных, временных, общественных работ, обучение сотрудников производственных предприятий.

«Участниками первого этапа отбора стали более 140 компаний. Они создали свыше 15 тысяч рабочих мест для москвичей, потерявших работу, и тех, кто находится под риском увольнения. Сейчас наши специалисты активно ведут подбор потенциальных сотрудников на новые рабочие места, а компании готовят необходимый пакет документов для трудоустройства персонала. Уже десятки кандидатов направлены на собеседования. Компании заинтересовались программой, поэтому мы приняли решение начать второй этап приема заявок от работодателей», — рассказала Ракова.

Специалисты столичного центра занятости ежедневно информируют об условиях программы и консультируют желающих принять участие в отборе работодателей. Участниками программы субсидированного найма уже стали центры госуслуг «Мои Документы», Главархив Москвы, территориальные центры социального обслуживания, «Московский метрополитен», «Федеральная пассажирская компания», «Почта России», «Магнит», рестораны «Росинтер», «Теремок», шоколадно-кондитерская фабрика «Рот Фронт» и туроператор «Мосгортур».

Для участия в отборе работодателям следует выбрать программу и подать документы во флагманский центр занятости «Моя работа» на улице Щепкина. Компании проудйт проверку, оценку экспертным советом и смогут заключить договор.

Организациям, которые готовы принять на временные рабочие места более 200 сотрудников под риском увольнения, частично компенсируют затраты на зарплаты, страховые взносы и материально-техническое оснащение рабочего места. Готовые трудоустроить более 300 человек в течение трех месяцев компании получат гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.

Предприятиям, нуждающиеся в помощниках для социально полезных общественных работ, доступны субсидии на компенсацию частичных затрат на зарплату и страховые взносы. Промышленные предприятия, готовые сохранить занятость находящихся под риском увольнения сотрудников, могут реализовать обучение в соответствии со своими потребностями и получить компенсацию этих затрат.

Информацию о требованиях к участникам и правилах рассмотрения заявок предоставляет Центр занятости населения «Моя работа», узнать подробности можно на сайте центра или по телефону.

