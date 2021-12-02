Суд разрешил отстранять от работы непривитых учителей

Николаевский районный суд Волгоградской области вынес решение, согласно которому признал законным отстранение педагогов, отказавшихся вакцинироваться. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Иск в суд подали два преподавателя детской школы искусств, которых директор отстранил от работы за их отказ прививаться от коронавируса. Истцы просили допустить их до занятий, оплатить им вынужденный прогул и удовлетворить моральный ущерб.

В итоге учителям отказали по всем пунктам. Решение суда пока не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что сайты финансовых пирамид будут блокировать в досудебном порядке.



