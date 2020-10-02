«Райффайзенбанк» оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

Нарушение антикоронавирусных мер выявлены в отделении «Райффайзенбанка» на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций.

В ходе специального рейда сотрудники ОАТИ проверили соблюдение требований указа мэра российской столицы Сергея Собянина в плане противодействия распространению инфекции. Выяснилось, что в отделении кредитной организации не соблюдается требование измерения температуры тела, отсутствовала разметка для обозначения социального дистанцирования.

Кроме того, некоторые сотрудники не надевали маски и перчатки. Такое же нарушения допускалось и среди посетителей. Теперь отделению «Райффайзенбанка» грозит административный штраф до 300 тысяч рублей.

