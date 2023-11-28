«Радиоточка НСН» разыграет книгу Андрея Князева
28 ноября 202314:30
С 30 ноября по 3 декабря в Гостином дворе в Москве пройдет Международная ярмарка интеллектуальной литературы.
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» вместе с издательством АСТ разыграет среди своих подписчиков уникальную книгу лидера группы «КняZz» Андрея Князева «Сказочный мир шута», которая будет хедлайнером этой выставки на стенде «АСТ нонфикшн».
Подробности розыгрыша ищите в «Радиоточке НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru