«Радиоточка НСН» разыграет книгу Андрея Князева

С 30 ноября по 3 декабря в Гостином дворе в Москве пройдет Международная ярмарка интеллектуальной литературы.

Телеграм-канал «Радиоточка НСН» вместе с издательством АСТ разыграет среди своих подписчиков уникальную книгу лидера группы «КняZz» Андрея Князева «Сказочный мир шута», которая будет хедлайнером этой выставки на стенде «АСТ нонфикшн».

Подробности розыгрыша ищите в «Радиоточке НСН».

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