Радиочастоты закрытого «Эха Москвы» выставлены на продажу

Радиочастоты закрытой радиостанции «Эха Москвы» выставлены на продажу. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Конкурс состоится 25 мая. На продажу выставлен единый пул частот «Эха Москвы» в 24 городах.

Стоимость пакета частот - 57 475 000 рублей, размер конкурсного взноса (2%) - 1 149 500 рублей.



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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Радиостанция
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