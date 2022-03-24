Радиочастоты закрытого «Эха Москвы» выставлены на продажу
24 марта 202221:59
Радиочастоты закрытой радиостанции «Эха Москвы» выставлены на продажу. Об этом сообщает Роскомнадзор.
Конкурс состоится 25 мая. На продажу выставлен единый пул частот «Эха Москвы» в 24 городах.
Стоимость пакета частот - 57 475 000 рублей, размер конкурсного взноса (2%) - 1 149 500 рублей.
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24 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru