Радиочастоты закрытого «Эха Москвы» выставлены на продажу

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Байден выступил за исключение РФ из G20

Байден: Украина должна сама решить вопрос территориальных уступок с РФ

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Конкурс состоится 25 мая. На продажу выставлен единый пул частот «Эха Москвы» в 24 городах.

Радиочастоты закрытой радиостанции «Эха Москвы» выставлены на продажу. Об этом сообщает Роскомнадзор.

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