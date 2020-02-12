«Радио Свобода» попала в список СМИ-иноагентов Минюста РФ

Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение включить в перечень СМИ-иноагентов ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Информация об этом появилась на сайте ведомства. Таким образом, «Радио Свобода» стала 11 организацией в этом списке.

Как пояснили ранее в Минюсте, «Радио Свобода» представило документы об учреждении российского юридического лица согласно требованиям законодательства, передает ТАСС. Это юрлицо получило аналогичный статус. В законе прописан месячный срок, в течение которого СМИ-иноагент со дня признания таковым, обязано учредить российское юридическое лицо.

С 1 февраля вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым, вводятся штрафы за несоблюдение порядка деятельности СМИ-иноагента. Для частных лиц они составят 10 тысяч рублей, для должностных - 50 тысяч рублей, а для юридических – полмиллиона рублей. В случае повторного нарушения для граждан санкции финансовые санкции увеличатся в 5 раз, а для должностных и юридических лиц - вдвое.

