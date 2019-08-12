Радио JAZZ 89.1 FM поддержало музыкальный праздник Skolkovo Jazz Science 2019
24 августа при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM в Инновационном центре «Сколково» под открытым небом в четвертый раз пройдет музыкальный научный фестиваль Skolkovo Jazz Science 2019. В этом году фестиваль пройдет на новой площадке - в Центральном парке ИЦ «Сколково», гармонично объединяющим инфраструктурную концепцию наукограда.
Бессменным хедлайнером «оупен-эйра» выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, который представит эксклюзивную программу, посвященную 20-летию коллектива совместно с виртуозным пианистом и вокалистом Олегом Аккуратовым.
Также в гости в современный «храм науки» приедет известная американская соул и поп-певица Чайна Мозес . Дочь джазовой дивы Ди Ди Бриджуотер записала сингл Time в 1996 году в возрасте 18 лет, а ее пластинка Crazy Blues в 2013 году вошла в топ-100 лучших альбомов года, по мнению журнала Times.
Российский «джазовый Олимп» в этот вечер также будет представлять Sasha Magerova Band - одна из перспективных молодых джазовых команд Москвы. Она исполнит композиции, гармонично объединяющие джаз и соул.
Еще одним сюрпризом программы станет выступление музыкантов Brevis Brass Band. Эта московская команда познакомит гостей фестиваля с зажигательной брасс-музыкой, которую традиционно исполняют только на медных духовых инструментах и ударных.
Немузыкальную программу на Skolkovo Jazz Science 2019 составят познавательные мастер-классы для детей и взрослых. Гости познакомятся с основами аэродинамики, роботостроения, нейротехнологий. А также научатся делать фотографию с помощью микроскопа, играть на музыкальных инструментах, попробуют себя в живописи. Гостей ждет насыщенная программа научного лектория, дискуссия на сцене.
На фестивале разместятся игровые площадки для детей, полноценная комната приключений от «Мира квестов», зоны с увлекательными настольными играми и трехмерными головоломками, виниловый маркет, в котором свои возможности покажет единственный в России завод по производству виниловых пластинок «Ультра продакшн», который также как и Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимадиа холдинга», life-style market и, конечно, фудкорт с лучшим московским стритфудом.
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