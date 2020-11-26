Радио JAZZ 89.1 FM открывает в саду «Эрмитаж» самый романтичный каток города
Радио JAZZ 89.1 FM в эту пятницу откроет «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж», говорится в пресс-релизе радиостанции.
На катке с искусственным льдом будет играть душевная музыка Радио JAZZ 89.1 FM под романтичную иллюминацию.
Стоимость проката коньков - 200 рублей в час, каждый последующий час будет стоить 100 рублей. На территории ледового катка расположилось кафе с горячими закусками в отапливаемом павильоне площадью 100 кв м. Площадка оборудована обогреваемыми туалетами.
Билеты на каток можно купить онлайн, билетные кассы в этом зимнем сезоне на катке работать не будут. Купить билет можно по ссылке, размещенной на сайте сада, а также на информационных табличках с QR-кодами при входе на каток.
В помещениях катка нужно соблюдать масочный режим, при входе на каток будут измерять температуру. Если она будет повышенной, посетитель не будет допущен на лёд.
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