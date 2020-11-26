Радио JAZZ 89.1 FM открывает в саду «Эрмитаж» самый романтичный каток города

Радио JAZZ 89.1 FM в эту пятницу откроет «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж», говорится в пресс-релизе радиостанции.

На катке с искусственным льдом будет играть душевная музыка Радио JAZZ 89.1 FM под романтичную иллюминацию.

Стоимость проката коньков - 200 рублей в час, каждый последующий час будет стоить 100 рублей. На территории ледового катка расположилось кафе с горячими закусками в отапливаемом павильоне площадью 100 кв м. Площадка оборудована обогреваемыми туалетами.

Билеты на каток можно купить онлайн, билетные кассы в этом зимнем сезоне на катке работать не будут. Купить билет можно по ссылке, размещенной на сайте сада, а также на информационных табличках с QR-кодами при входе на каток.

В помещениях катка нужно соблюдать масочный режим, при входе на каток будут измерять температуру. Если она будет повышенной, посетитель не будет допущен на лёд.

