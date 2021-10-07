Работу велопроката в Москве продлили до ноября из-за погоды

Велопрокат в российской столице будет функционировать до 1 ноября. Такие сроки назвал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Работу сервиса решено пролонгировать в связи с установившейся хорошей погодой.

По оценке Ликсутова, спрос на велопрокат постоянно увеличивается. С начала нынешнего сезона пользователи совершили больше 4,5 миллиона поездок. За весь велосезон 2020 года было около 5,7 миллиона поездок.

Весной текущего года ВТБ передал правительству Москвы 50% компании «Ситибайк» - оператора общественного велопроката «Велобайк». В связи с этим столичные власти объявили о планах установки еще 67 электрических станций проката велосипедов и приобрести около тысячи новых транспортных средств, в том числе на электрической тяге.

