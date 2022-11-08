Работу калужских СМИ усилят по требованию губернатора
Губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал усилить блок информационной политики и перевел направление медиа в ведение администрации, сообщает РИА Новости.
Глава региона отметил, что против России развернута информационно-психологическая война. Шапша убежден, что власти на местах должны уверенно выстраивать информационную политику и защищать жителей от фейков.
«Предоставлять жителям Калужской области объективную, достоверную информацию о реальных позитивных изменениях в городе, регионе и стране, защитить их от фейков - наша задача», - сказал Шапша.
В этой связи блок медиа перевели в ведение администрации губернатора. Отвечать за информационную политику будет замглавы администрации губернатора Илья Зенов.
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