Общество
Работа сервиса коротких сообщений Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора соцсети Джека Дорси.
Работа Twitter восстанавливается после сбоя
12 июля00:23
Работа сервиса коротких сообщений Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора соцсети Джека Дорси.
По данным СМИ, сбои в работе были связаны с работами по модернизации внутренних систем Twitter.
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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Twitter