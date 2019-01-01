Общество

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

12 июля00:23

Работа сервиса коротких сообщений Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора соцсети Джека Дорси.

По данным СМИ, сбои в работе были связаны с работами по модернизации внутренних систем Twitter.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Twitter