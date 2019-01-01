Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Интересно, но не сейчас. Владимир Путин прокомментировал идею президента Украины о встрече Путин провел первый телефонный разговор с Зеленским Лавров: любая инициатива не должна подменять минские договоренности Без прояснения позиции Зеленского по ключевым вопросам говорить о встрече преждевременно