Рабочие пропуска в регионах будут действовать 24 часа
Жители субъектов федерации будут иметь возможность оформить рабочие пропуска только на одни сутки. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Он уточнил, что сделать такой пропуск можно через портал госуслуг по единому образцу для всей страны.
Разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск может потребоваться 10% жителей в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, заявил Качанов в эфире РБК.
Чтобы получить постоянный пропуск, который будет действителен до конца карантина, заявку с указанием СНИЛС сотрудника должен подать работодатель. Корректность данных будет проверять Пенсионный фонд, разъяснили в Минкомсвязи.
Ранее стало известно, что платформа для выдачи цифровых пропусков по примеру Москвы будет запущена в 21 регионе, отмечает RT.
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