Рабочие пропуска в регионах будут действовать 24 часа





Жители субъектов федерации будут иметь возможность оформить рабочие пропуска только на одни сутки. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Он уточнил, что сделать такой пропуск можно через портал госуслуг по единому образцу для всей страны.

Разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск может потребоваться 10% жителей в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, заявил Качанов в эфире РБК.

Чтобы получить постоянный пропуск, который будет действителен до конца карантина, заявку с указанием СНИЛС сотрудника должен подать работодатель. Корректность данных будет проверять Пенсионный фонд, разъяснили в Минкомсвязи.

Ранее стало известно, что платформа для выдачи цифровых пропусков по примеру Москвы будет запущена в 21 регионе, отмечает RT.

