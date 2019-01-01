Пятикратный рост зарплаты грузчиков в Шереметьево не решил проблем с багажом

Повышение зарплаты грузчикам аэропорта «Шереметьево» с 45 тысяч до 200-211 тысяч рублей за месяц не помогло справиться с проблемами выдачи и отправки багажа. С таким заявлением на совещании в Минтрансе 6 июля выступил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на два источника.

СМИ отмечает, что из заявления Василенко непонятно, будут ли платить 200 тысяч рублей только новым работникам или всем грузчикам. Также остается под вопросом, фиксированный ли это оклад или максимальный доход.