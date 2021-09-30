Пятерым боевикам ИГ дали до 25 лет колонии за подготовку терактов в Москве
Пятеро участников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) получили от 18 до 25 лет лишения свободы за подготовку терактов в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«Суд приговорил Алибекова И.А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, Азизова М.Р. и Баходурова Ф.Д. к 18 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей каждому, Шахмедова Т.И. к 19 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей и Мамурова У.К. к 18 годам лишения свободы», — приводит сообщение ведомства RT.
По данным суда, участники ИГ создали на территории столичного региона законспирированное сообщество и намеревались устроить взрывы в зданиях полиции и образовательного учреждения. Затем осужденные планировали выехать в Сирию и участвовать в боевых действиях на стороне террористов.
Уточняется, что приговор суда вступил в законную силу.
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