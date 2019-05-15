Пять миллионов машин проехали по Крымскому мосту за год
За год с момента открытия моста через Керченский пролив по нему проехали пять миллионов транспортных средств, среди которых порядка 500 тысяч грузовиков и свыше 60 тысяч автобусов. Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост».
По новому мосту на Крымский полуостров с материковой России смогли попасть втрое больше машин, чем с помощью парома за 2017 год, отмечает Газета.ру.
Таким образом автовладельцы с помощью моста смогли сэкономить около 16 миллиардов рублей, которые им пришлось бы потратить на паром, пишет «Свободная пресса».
Также стал известен вес Крымского моста. Масса металлоконструкций составляет 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен, сообщили «РИА Новостям» в инфоцентре «Крымский мост».
Как напоминает RT, 18 мая 2018 года прошла церемония открытия автодорожной части Крымского моста, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства проехал за рулем КамАЗа в Керчь из Кубани.
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