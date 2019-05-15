Общество

Пять миллионов машин проехали по Крымскому мосту за год

15 мая10:32

За год с момента открытия моста через Керченский пролив по нему проехали пять миллионов транспортных средств, среди которых порядка 500 тысяч грузовиков и свыше 60 тысяч автобусов. Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост».

По новому мосту на Крымский полуостров с материковой России смогли попасть втрое больше машин, чем с помощью парома за 2017 год, отмечает Газета.ру.

Таким образом автовладельцы с помощью моста смогли сэкономить около 16 миллиардов рублей, которые им пришлось бы потратить на паром, пишет «Свободная пресса».

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Также стал известен вес Крымского моста. Масса металлоконструкций составляет 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен, сообщили «РИА Новостям» в инфоцентре «Крымский мост».

Как напоминает RT, 18 мая 2018 года прошла церемония открытия автодорожной части Крымского моста, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства проехал за рулем КамАЗа в Керчь из Кубани.

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Фото: НСН
ТЕГИ:Крымский МостКрым

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