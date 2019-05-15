Пять миллионов машин проехали по Крымскому мосту за год

За год с момента открытия моста через Керченский пролив по нему проехали пять миллионов транспортных средств, среди которых порядка 500 тысяч грузовиков и свыше 60 тысяч автобусов. Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост».

По новому мосту на Крымский полуостров с материковой России смогли попасть втрое больше машин, чем с помощью парома за 2017 год, отмечает Газета.ру.

Таким образом автовладельцы с помощью моста смогли сэкономить около 16 миллиардов рублей, которые им пришлось бы потратить на паром, пишет «Свободная пресса».