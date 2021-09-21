«Пять лет ада»: сестра Сенцова разочаровалась в Украине и вернется в Россию

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова журналист Наталья Каплан назвала Украину «худшей страной для эмиграции» и заявила о возвращении в Россию.

Сестра режиссера рассказала, что разочаровалась в Украине.

«Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», — написала Каплан на своей странице в Facebook.

В то же время журналист отметила, что не намерена «продаваться» президенту РФ Владимиру Путину, назвав его врагом для себя «куда больше, чем для Украины».

Кроме того, в комментариях на Facebook Каплан сообщила, что в России ей было нелегко, но на Украине она «буквально умирает».

«Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», — добавила журналист.

Каплан получила украинское гражданство в мае 2019 года. В августе того же года Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии за создание террористической группы в Крыму, был освобожден в рамках обмена пленными и вернулся на Украину.

