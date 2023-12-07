Пьяным и в шортах запретили вход в суды России
Гражданам отныне официально запрещено приходить в залы судебных заседаний в шортах, спортивной одежде, а также в нетрезвом виде. Такие правила утвердил Совет судей Российской Федерации.
Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, шорты не должны быть выше колен. Одежда и обувь не должны иметь надписи и рисунки с оскорбительным смыслом. Также запрещено приходить в суд в одежде, скрывающей личность посетителя.
Разрешение на фото- и видеосъемку в здании суда необходимо получать у председателя, его заместителя или иного уполномоченного. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при разработке правил учитывались предложения Совета по правам человека при президенте РФ, министерства юстиции, адвокатского сообщества и других заинтересованных инстанций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru