Пьяный сторож встретил приехавшего с внезапной проверкой губернатора Приморья
Внезапная проверка строительства школы в Приморском крае закончилась конфузом. Губернатора Олега Кожемяко у входа на объект встретил пьяный сторож, еле державшийся на ногах. При этом ни одного строителя на месте не оказалось.
Не ждали.— Олег Кожемяко (@kozhemyako_oleg) September 9, 2021
Такую картину застал накануне, на строящейся в Волчанце школе.
Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи.
В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа. pic.twitter.com/6V8Lq0RW3E
Происходящее глава региона и его спутники сняли на мобильные телефоны.
После этого губернатор заявил, что контракт с подрядчиками будет расторгнут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru