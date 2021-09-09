Пьяный сторож встретил приехавшего с внезапной проверкой губернатора Приморья

Внезапная проверка строительства школы в Приморском крае закончилась конфузом. Губернатора Олега Кожемяко у входа на объект встретил пьяный сторож, еле державшийся на ногах. При этом ни одного строителя на месте не оказалось.

Происходящее глава региона и его спутники сняли на мобильные телефоны.

После этого губернатор заявил, что контракт с подрядчиками будет расторгнут.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПриморьеОлег Кожемяко
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