Путину предложили стать блогером

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над созданием собственного блога, сообщает ТАСС.

Один из участников заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» заявил, что глава государства мог бы стать отличным блогером.

«Спасибо, я подумаю над этим, действительно», - ответил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить высказываниям в соцсетях якобы от лица Путина, так как глава государства не использует соцсети и любой подобный пост - это «абсолютная чушь».