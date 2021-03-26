Путину предложили стать блогером
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над созданием собственного блога, сообщает ТАСС.
Один из участников заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» заявил, что глава государства мог бы стать отличным блогером.
«Спасибо, я подумаю над этим, действительно», - ответил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить высказываниям в соцсетях якобы от лица Путина, так как глава государства не использует соцсети и любой подобный пост - это «абсолютная чушь».
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