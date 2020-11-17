Песков заявил, что Путин не использует соцсети
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить высказываниям в соцсетях якобы от лица Владимира Путина, сообщает РИА ФАН.
Представитель Кремля заявил, что президент РФ не использует соцсети и любой подобный пост - это «абсолютная чушь». Песков добавил, что любая информация, тем более, закавыченная, скорее всего, фейк. «На незакавыченную вообще не стоит обращать внимания», - подчеркнул он.
Пресс-секретарь призвал верить официальным комментариям и отметил, что в Кремле всегда готовы ответить на обращения и «подтвердить достоверность той или иной публикации».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Песков заявил, что Путин не использует соцсети
- Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла в топ-100 по версии Financial Times
- Минобороны НКР опровергло информацию об атаке ВС Азербайджана
- Алиев отказался дать Карабаху какой-либо статус
- Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru