Песков заявил, что Путин не использует соцсети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить высказываниям в соцсетях якобы от лица Владимира Путина, сообщает РИА ФАН.

Представитель Кремля заявил, что президент РФ не использует соцсети и любой подобный пост - это «абсолютная чушь». Песков добавил, что любая информация, тем более, закавыченная, скорее всего, фейк. «На незакавыченную вообще не стоит обращать внимания», - подчеркнул он.

Пресс-секретарь призвал верить официальным комментариям и отметил, что в Кремле всегда готовы ответить на обращения и «подтвердить достоверность той или иной публикации».

