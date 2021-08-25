Путину пожаловались на Снежану Денисовну из скетчкома «Наша Russia»

Преподаватель истории и обществознания средней школы №26 города Ярославля Жанна Торхова заявила, что необходимо повысить престиж профессии учителя, сообщает РИА Новости.

В ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что в последние годы отношение граждан к педагогам изменилось, в том числе из-за юмористических программ, например, скетчкома «Наша Russia».

«Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Наша Russia», но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом», - подчеркнула Торхова.

По её словам, необходимо, по примеру советской литературы и кино, создавать мощные и привлекательные образы учителей, и формировать уважительное отношение к педагогам.

Путин поддержал Торхову и заметил, что труд учителя - «большая, глубокая, важнейшая работа для общества, потому что они создают будущее страны».

Ранее российский лидер заявил, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов, сообщает РИА ФАН. По словам Путина, делать это следует «исходя из бюджетных возможностей».

