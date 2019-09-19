Путину понравились фонтаны за 200 миллионов

Президент России Владимир Путин осмотрел центральную площадь в Ижевске после реконструкции. Как сообщает ТАСС, после работ по благоустройству на ней появился светомузыкальный фонтан.

Во время однодневного визита в Ижевск главу государства сопровождал руководитель Удмуртии Александр Бречалов. Показывая президенту новый объект, он отметил, что жители города остались довольны реконструкции.

«Красиво», — отметил Путин.

По словам главы региона, в будущем будет реконструирована и отдалённая территория — на месте лесополосы уже проложены дорожки, а дальше планируется сделать эспланаду. К 2021 году он пообещал проложить и пятикилометровую набережную.

Напомним, проект по благоустройству центральной площади Ижевска обошлись городу в 216,3 миллиона рублей. Около 190 миллионов были выделены из федерального бюджета.



