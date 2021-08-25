Путину поддержал предложение ежедневно поднимать в школах флаг России

Воспитатель международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов предложил ввести в российских школах традицию поднимать государственный флаг, сообщает ТАСС.

Свою идею он озвучил в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что такая традиция введена в лагере и детям она очень нравится.

Российский лидер поддержал предложение Антипова и указал, что во многих странах мира государственный флаг в учебных заведениях «вывешивается ежедневно».

«Это хорошая традиция. Предложение хорошее и своевременное. Нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера», - подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин заявил, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов «исходя из бюджетных возможностей», сообщает РИА ФАН.

