Путину поддержал предложение ежедневно поднимать в школах флаг России
Воспитатель международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов предложил ввести в российских школах традицию поднимать государственный флаг, сообщает ТАСС.
Свою идею он озвучил в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что такая традиция введена в лагере и детям она очень нравится.
Российский лидер поддержал предложение Антипова и указал, что во многих странах мира государственный флаг в учебных заведениях «вывешивается ежедневно».
«Это хорошая традиция. Предложение хорошее и своевременное. Нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера», - подчеркнул президент РФ.
Ранее Путин заявил, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов «исходя из бюджетных возможностей», сообщает РИА ФАН.
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