Путина связали с волонтеркой из Киски

Президент России Владимир Путин сегодня провел видеоконференцию и пообщался с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

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Глава государства, в том числе, пообщался с волонтеркой Светланой из села Киска в горном Чуйском районе Республики Алтай.

«Хорошее название.... Приятное», - прокомментировал Путин название населенного пункта.

Отметим, что участники акции «Мы вместе» оказывают помощь россиянам на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВолонтерыПутин
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