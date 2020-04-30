Путина связали с волонтеркой из Киски
30 апреля 202015:56
Президент России Владимир Путин сегодня провел видеоконференцию и пообщался с участниками общероссийской акции «Мы вместе».
Глава государства, в том числе, пообщался с волонтеркой Светланой из села Киска в горном Чуйском районе Республики Алтай.
«Хорошее название.... Приятное», - прокомментировал Путин название населенного пункта.
Отметим, что участники акции «Мы вместе» оказывают помощь россиянам на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции.
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30 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru