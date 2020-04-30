Путина связали с волонтеркой из Киски

Волонтерам обеспечат бесплатный проезд на транспорте Более 2 миллионов москвичей привязали карты «Тройка» к цифровым пропускам Более 100 москвичей трудоустроены в медорганизации через центр «Моя работа» Строительство многоуровневой развязки на западе Москвы завершится к концу 2021 года Главный архитектор столицы считает, что эпидемия даст импульс к развитию магазинов “у дома”