Подаренный Путиным кот попал под изоляцию из-за COVID-19

Сибирский кот по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин в феврале 2012 года преподнёс в качестве подарка главе японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, помещен в карантин по коронавирусу. Об этом сообщил сам губернатор. Животное изолированно в доме чиновника.

Акита Норихисе Сатакэ признался, что за 8 лет уже прикипел всей душой к Миру, который стал настоящим членом семьи политика. Животное, родом из России, прекрасно ладит с 6 другими котами, которые живут в доме. По словам губернатора, он отдыхает душой, «когда видит его мордочку».

Возможность заражения человека СОVID-19 домашними питомцами остаётся под вопросом. Как отмечает РИА ФАН, ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что нет никаких доказательств такой передачи вируса.

В то же время, агентство Associated Press утверждает, что в штате Нью-Йорк у двух кошек подтвердился коронавирус. Одна из них заразилась от свое хозяина, вторая, скорее всего, во дворе.

