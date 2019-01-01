Путина спросили, как растить детей на зарплату в 10 тысяч рублей

В эфире специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» главе государства начали задавать первые из более чем полутора миллионов вопросов.

Телеведущая передачи зачитала вопрос жителя Самарской области, который поинтересовался у президента, когда жизнь наладится, и пожаловался на зарплату в десять тысяч рублей, на которую очень сложно растить детей.

Ранее НСН писала, что Госдума приняла решение отменить пленарное заседание 20 июня из-за «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Согласно принятому парламентариями постановлению, четверг, 20 июня, будет считаться днем работы в комитетах и комиссиях Госдумы, а также в думских фракциях, сообщили «РИА Новости». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что коррективы вносятся для того, чтобы депутаты смогли посмотреть программу.

