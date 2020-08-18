Путина попросили помочь вернуть на Филиппины детей от суррогатной матери
Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть в страну близнецов, рождённых суррогатной матерью в России, передаёт РИА Новости.
Детей родила гражданка Украины по договору с вице-спикером палаты представителей Филиппин и его женой Кастро Джейн Тан, у которых есть свидетельства о рождении. Они должны были приехать за детьми, но не смогли: сначала из-за работы, потом – из-за пандемии коронавируса и запрета на перелёты.
Близнецы находились с доверенными лицами на арендованной квартире в Подмосковье. Впоследствии их забрали органы опеки. Дети находятся в Видновском доме ребёнка. Кастро изъявил желание лично приехать и при необходимости ещё раз сдать генетические тесты, рассказал его адвокат Игорь Трунов. Политик просит Путина помочь ему с получением срочной визы.
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