Путина попросили помочь вернуть на Филиппины детей от суррогатной матери

Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть в страну близнецов, рождённых суррогатной матерью в России, передаёт РИА Новости.

Детей родила гражданка Украины по договору с вице-спикером палаты представителей Филиппин и его женой Кастро Джейн Тан, у которых есть свидетельства о рождении. Они должны были приехать за детьми, но не смогли: сначала из-за работы, потом – из-за пандемии коронавируса и запрета на перелёты.

Близнецы находились с доверенными лицами на арендованной квартире в Подмосковье. Впоследствии их забрали органы опеки. Дети находятся в Видновском доме ребёнка. Кастро изъявил желание лично приехать и при необходимости ещё раз сдать генетические тесты, рассказал его адвокат Игорь Трунов. Политик просит Путина помочь ему с получением срочной визы.

