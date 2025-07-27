Путина наградили медалью «За верность российскому флоту»

Награду президенту вручил его помощник, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев, вручая награду, отметил, что Путин помогает российскому флоту с 1997 года.

«Вы образовали Морскую коллегию. И мне как руководителю Морской коллегии сегодня очень приятно наградить вас», – сказал он, подчеркнув, что такая медаль еще никому не вручалась.

Патрушев отметил, что медаль вручена Путину за значительный личный вклад в развитие российского морского флота, укрепление морской мощи страны, а также за содействие стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.

Путин получил награду во время визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Президент прибыл в город, чтобы поздравить военнослужащих с Днём Военно-морского флота. В здании Адмиралтейства он по видеосвязи наблюдал за ходом учений ВМФ «Июльский шторм», проходивших с 23 по 27 июля, после чего побывал на Дворцовой площади, где пообщался с жителями и гостями Петербурга. Далее президент направился в Кронштадт, где побывал на фрегате «Адмирал Григорович», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

