Путина наградили медалью «За верность российскому флоту»
Президент России Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии России «За верность российскому флоту». Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.
Награду президенту вручил его помощник, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушев, вручая награду, отметил, что Путин помогает российскому флоту с 1997 года.
«Вы образовали Морскую коллегию. И мне как руководителю Морской коллегии сегодня очень приятно наградить вас», – сказал он, подчеркнув, что такая медаль еще никому не вручалась.
Патрушев отметил, что медаль вручена Путину за значительный личный вклад в развитие российского морского флота, укрепление морской мощи страны, а также за содействие стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.
Путин получил награду во время визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Президент прибыл в город, чтобы поздравить военнослужащих с Днём Военно-морского флота. В здании Адмиралтейства он по видеосвязи наблюдал за ходом учений ВМФ «Июльский шторм», проходивших с 23 по 27 июля, после чего побывал на Дворцовой площади, где пообщался с жителями и гостями Петербурга. Далее президент направился в Кронштадт, где побывал на фрегате «Адмирал Григорович», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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