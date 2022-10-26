Путин заявил об усилении безопасности на ключевых объектах в России

Инцидент на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ, сообщает РИА Новости.

Он также сообщил, что уже поручил усилить безопасность на объектах инфраструктуры и в местах массового скопления граждан.

Ранее Владимир Путин заявил, что некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

