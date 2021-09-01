Путин заявил о создании в РФ 256 тысяч мест в яслях до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин пообещал, что до конца 2023 года в стране появятся 256 тысяч новых мест в яслях. О таких планах глава государства рассказал в ходе церемонии открытия социальных объектов в Дагестане, в которой он принял участие дистанционно.

По словам Путина, на эти цели за последние четыре года из федерального бюджета выделено более 150 миллиардов рублей. Он заверил, что власти и в будущем будут развивать социальную и образовательную инфраструктуры во всех субъектах федерации.

Ранее президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет. Решить проблему нехватки мест в яслях призван национальный проект «Демография». Он предусматривает открытие современных детских садов с ясельными группами.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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