Путин заявил о необходимости жёстко пресекать ксенофобию и национализм

Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьбе с экстремизмом нужно уделить самое серьезное внимание, сообщает РИА Новости.

На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства призвал жёстко пресекать действия провокаторов, «толкающих людей на путь правонарушений».

«Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются», - резюмировал российский лидер.

Также Путин заявил, что МВД и другим ведомствам необходимо вести мониторинг интернет-пространства, сообщает RT. По его словам, нужно «активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия».

