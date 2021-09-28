Путин заявил о необходимости создать систему поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что в центре российских властей остаётся поддержка семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что при возможности необходимо запускать дополнительные меры поддержки россиян, и уточнил, что имеет в виду, в том числе, единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники.

По словам российского лидера, в новый бюджет уже заложены средства на выплаты нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребёнком до 8 лет, а также пособия на ребёнка от 8 до 17 лет, который воспитывается в неполной семье.

«Необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми... Мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша и вплоть до окончания ребёнком школы», - резюмировал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что в ближайшие годы в стране продолжат расти пенсии, сообщает RT.

