Путин заявил о необходимости создать систему поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что в центре российских властей остаётся поддержка семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что при возможности необходимо запускать дополнительные меры поддержки россиян, и уточнил, что имеет в виду, в том числе, единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники.
По словам российского лидера, в новый бюджет уже заложены средства на выплаты нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребёнком до 8 лет, а также пособия на ребёнка от 8 до 17 лет, который воспитывается в неполной семье.
«Необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми... Мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша и вплоть до окончания ребёнком школы», - резюмировал Путин.
Ранее российский лидер заявил, что в ближайшие годы в стране продолжат расти пенсии, сообщает RT.
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