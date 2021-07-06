Путин заявил о необходимости решить экологические проблемы Кузбасса
Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом развития Кузбасса является повышение качества жизни в городах и сёлах, сообщает ТАСС.
По его словам, властям нужно добиться «ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием».
На торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса российский лидер напомнил, что, например, город Новокузнецк является одним из 12 промышленных центров России, где через три года минимум на 20% должен снизиться объём выбросов загрязняющих веществ.
«Обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят также остро», - подчеркнул Путин.
Ранее президент России Владимир Путин, который находится с рабочим визитом в Кемерове, возложил цветы к монументу скульптора Эрнста Неизвестного «Память шахтёрам Кузбасса», сообщает RT.
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