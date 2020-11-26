Путин заявил о необходимости ликвидации экологического вреда в Усолье-Сибирском

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости масштабной ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания во время рабочего визита в Саров, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что нельзя ограничиться лишь обеззараживанием загрязнений, отмечает агентство.

По словам Путина, планируемый «Росатомом» экологический производственно-промышленный комплекс обеспечит значительный толчок развитию города, в частности, даст новые рабочие места.

Экологический вред городу нанесло крупное предприятие «Усольехимпром», производящее химические вещества. После банкротства в 2010 году предприятие было не в состоянии выполнять обязательства по защите экологии.

