Путин заявил о необходимости «инфраструктурно сшивать» огромную Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что за последние десятилетия гражданам стало сложно добираться из Дальнего Востока в европейскую часть страны, сообщает ТАСС.
«Дорого очень всё», - подчеркнул он.
На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер отметил, что огромную территорию РФ нужно «инфраструктурно сшивать», в том числе, с помощью региональной авиации.
Глава государства напомнил о разрабатотке нового российского регионального турбовинтового самолёта Ил-114-300, который совершил свой первый полёт 16 декабря 2020 года, сообщает RT.
Также президент заявил о работе по объединению авиакомпаний на Дальнем Востоке, что позволит создания в макрорегионе единого перевозчика.
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