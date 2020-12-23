Путин заявил о необходимости «инфраструктурно сшивать» огромную Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что за последние десятилетия гражданам стало сложно добираться из Дальнего Востока в европейскую часть страны, сообщает ТАСС.

«Дорого очень всё», - подчеркнул он.

На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер отметил, что огромную территорию РФ нужно «инфраструктурно сшивать», в том числе, с помощью региональной авиации.

Глава государства напомнил о разрабатотке нового российского регионального турбовинтового самолёта Ил-114-300, который совершил свой первый полёт 16 декабря 2020 года, сообщает RT.

Также президент заявил о работе по объединению авиакомпаний на Дальнем Востоке, что позволит создания в макрорегионе единого перевозчика.

