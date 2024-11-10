Путин заявил, что россияне ждут от сотрудников ОВД большей отдачи

Граждане России ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, сообщил в видеообращении глава государства Владимир Путин.

Президент поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником. По его словам, россияне ждут «беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах».

Дискуссии о постоянном обязательном ношении оружия сотрудниками полиции ведутся последние 20 лет, однако ведомства не готовы пойти на это, поскольку далеко не каждому сотруднику можно доверить пистолет после смены, заявил в беседе с НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

