Путин заявил, что россияне ждут от сотрудников ОВД большей отдачи

Граждане России ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, сообщил в видеообращении глава государства Владимир Путин.

Президент поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником. По его словам, россияне ждут «беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах».

Дискуссии о постоянном обязательном ношении оружия сотрудниками полиции ведутся последние 20 лет, однако ведомства не готовы пойти на это, поскольку далеко не каждому сотруднику можно доверить пистолет после смены, заявил в беседе с НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

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ФОТО: РИА Новости
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