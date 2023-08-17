Путин заявил, что пора строить высокоскоростную ж/д магистраль Москва —Петербург

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

По его словам, реализация данного проекта позволит освободить действующую магистраль для грузовых перевозок.

Глава государства также отметил, что благодаря новой ж/д магистрали время в пути между Москвой и Петербургом сократится почти в два раза - два часа 15 минут вместо нынешних четырёх часов.

Путин добавил, что после строительства новой магистрали между столицами следует запустить аналогичные проекты в направлении Нижнего Новгорода, Воронежа и Казани.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоЖелезная ДорогаРоссияВладимир Путин

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