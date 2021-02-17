Путин заявил, что национализм вредит русским и России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что культура, история и истоки каждого народа всегда «развивались и уважались в России», сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с руководителями четырёх фракций Госдумы РФ глава государства отметил, что «русский народ является государственно образующим... всей многонациональной России». Однако, по мнению российского лидера, для сохранения страны важно, чтобы «представитель каждого этноса чувствовал поддержку».

«Пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует её раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», - подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что рост безработицы в условиях пандемии коронавируса в России «небольшой, но всё-таки он есть», сообщает RT. По его словам, правительству необходимо принять необходимые меры, «чтобы выйти на докризисный уровень».