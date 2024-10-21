Больше всего россиян возмущают зарплаты госслужащих и курьеров

Недоумение у россиян вызывают и доходы таксистов – в каждом десятом сообщении они пишут негативные сообщения на эту тему.

На последней строчке в списке оказались IT-специалисты - их уровень заработка раздражает 2,3% людей.

Ранее в российских супермаркетах и общепите вдвое вырос спрос на несовершеннолетних сотрудников из-за дефицита кадров и антимигрантских законов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



