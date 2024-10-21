Больше всего россиян возмущают зарплаты госслужащих и курьеров
Больше всего пользователи соцсетей в России возмущены зарплатами курьеров, чиновников таксистов, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные агентства Pro-Vision Communications.
Так, 63% считают зарплату госслужащих слишком большой, а 15% возмущены доходом курьеров и упаковщиков, которые могут получать до 155 тысяч рублей.
Недоумение у россиян вызывают и доходы таксистов – в каждом десятом сообщении они пишут негативные сообщения на эту тему.
На последней строчке в списке оказались IT-специалисты - их уровень заработка раздражает 2,3% людей.
Ранее в российских супермаркетах и общепите вдвое вырос спрос на несовершеннолетних сотрудников из-за дефицита кадров и антимигрантских законов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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