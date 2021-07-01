Путин запретил коллекторам общаться с родными должника
Президент России Владимир Путин подписал закон, защищающий россиян от любого неправомерного взаимодействия с коллекторами, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, коллекторы смогут общаться с родственниками, коллегами и соседями должников только при наличии предварительно полученного письменного согласия последних, которое может быт отозвано в любое время.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что коллекторов необходимо лишить пенсий, сообщает RT. По его словам, бывшим коллекторам также следует запретить занимать любую должность.
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