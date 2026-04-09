СМИ: Израиль и Ливан начнут прямые переговоры в Вашингтоне
Прямые переговоры между Израилем и Ливаном стартуют на следующей неделе в Вашингтоне на площадке Госдепартамента США. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
По его информации, американскую делегацию возглавит посол США в Ливане Мишель Исса. Израиль на встрече будет представлять посол в Вашингтоне Иехиэль Лейтер, а Ливан — посол в США Нада Хамаде-Моавад.
Ранее пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что глава правительства поручил кабинету министров начать прямой диалог с Ливаном.
В качестве целей обозначены разоружение движения «Хезболлах» и достижение мирного соглашения между странами, передает «Радиоточка НСН».
