СМИ: Израиль и Ливан начнут прямые переговоры в Вашингтоне

Прямые переговоры между Израилем и Ливаном стартуют на следующей неделе в Вашингтоне на площадке Госдепартамента США. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его информации, американскую делегацию возглавит посол США в Ливане Мишель Исса. Израиль на встрече будет представлять посол в Вашингтоне Иехиэль Лейтер, а Ливан — посол в США Нада Хамаде-Моавад.