Путин: Электронную визу в Россию можно будет оформить за четыре дня

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, рассказывая о положении дел в туристической сфере, поставил цель упростить оформление визы в Россию и ограничить срок оформления четырьмя днями.

«Задача конкретная, чтобы из большинства стран можно было дистанционно без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию», - заявил Путин.

