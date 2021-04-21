Путин: Электронную визу в Россию можно будет оформить за четыре дня

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, рассказывая о положении дел в туристической сфере, поставил цель упростить оформление визы в Россию и ограничить срок оформления четырьмя днями.

«Задача конкретная, чтобы из большинства стран можно было дистанционно без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию», - заявил Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизаПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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