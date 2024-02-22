Путин: За два года в России отремонтировали более четырех тысяч школ

Программа обновления зданий образовательных учреждений, запущенная в 2022 году, позволила отремонтировать за два года более четырех тысяч школ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.



«Это означает, что не менее 1,8 млн детей стали учиться в современных, комфортных условиях», - рассказал он на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта образовательных учреждений.



По словам главы государства, особое внимание сегодня уделяется развитию материально-технической базы образования в сельской местности. При техническом оснащении классов делается ставка на оборудование отечественного производства, добавил он.



Путин также порекомендовал в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ высокоскоростным доступом во Всемирную сеть, что упростит доступ к современным программам и цифровым продукты. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, решить вопрос капремонта школ в России планируют до 2030 года.



Среди важных тем сферы образования в ходе совещания выделили и кадровый вопрос. Президент среди прочего призвал заниматься повышением квалификации педагогов. Также попросил правительство разработать дополнительные стимулы, мотивирующие выпускников вузов приходить работать в школы.

