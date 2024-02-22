Путин: За два года в России отремонтировали более четырех тысяч школ
Программа обновления зданий образовательных учреждений, запущенная в 2022 году, позволила отремонтировать за два года более четырех тысяч школ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Это означает, что не менее 1,8 млн детей стали учиться в современных, комфортных условиях», - рассказал он на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта образовательных учреждений.
По словам главы государства, особое внимание сегодня уделяется развитию материально-технической базы образования в сельской местности. При техническом оснащении классов делается ставка на оборудование отечественного производства, добавил он.
Путин также порекомендовал в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ высокоскоростным доступом во Всемирную сеть, что упростит доступ к современным программам и цифровым продукты. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, решить вопрос капремонта школ в России планируют до 2030 года.
Среди важных тем сферы образования в ходе совещания выделили и кадровый вопрос. Президент среди прочего призвал заниматься повышением квалификации педагогов. Также попросил правительство разработать дополнительные стимулы, мотивирующие выпускников вузов приходить работать в школы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Больше всего игристых вин в Россию в 2023 году поставили Италия и Латвия
- В России выйдет игра «Санек» про детство в постсоветском городке
- Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ
- Попова заявила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ
- СМИ: Бойца СВО не впустили в клуб из-за появления в военной форме
- ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже
- «Яндекс» стал лидером рейтинга самых дорогих компаний Рунета
- Метеорологи пообещали россиянам неустойчивую весну
- Юристы признали законной конфискацию российских активов Западом
- СМИ: Пятеро детей отравились хлором в бассейне в Самарской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru