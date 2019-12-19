Путин выступил против захоронения Ленина
19 декабря 201913:11
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что вопрос захоронения тела вождя пролетариата Владимира Ленина необходимо отложить на неопределенное время.
По его мнению, пока «этого не нужно трогать, по крайней мере до тех пор, пока очень много людей связывают с этим свою жизнь, судьбу».
Президент призвал «просто идти вперед и активно развиваться».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: kremlin.ru
Горячие новости
- Путин заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть завтра
- Ил-76 совершил посадку в Жуковском после отказа двигателя
- Путин выступил против захоронения Ленина
- Школьный автобус перевернулся в Ивановской области
- Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе