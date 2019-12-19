Путин выступил против захоронения Ленина

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что вопрос захоронения тела вождя пролетариата Владимира Ленина необходимо отложить на неопределенное время.

По его мнению, пока «этого не нужно трогать, по крайней мере до тех пор, пока очень много людей связывают с этим свою жизнь, судьбу».

Президент призвал «просто идти вперед и активно развиваться».











