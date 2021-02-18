Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Мягкова
Президент России Владимир Путин заявил, что имя народного артиста РСФСР Андрея Мягкова и его яркие работы «навсегда останутся в памяти благодарных зрителей», сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи со смертью одного из любимых советских и российских артистов.
«Кончина Андрея Васильевича Мягкова - большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актёра, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», - отметил Путин в телеграмме.
Актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. По предварительной информации, смерть актёра наступила от острой сердечной недостаточности, сообщает журнал «Профиль».
Прощание со звездой фильмов «Ирония судьбы, Или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Гонки по вертикали» и других, состоится в МХТ имени Чехова в субботу, 20 февраля.
Похоронят Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище в Москве.
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